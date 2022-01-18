В Челябинске создадут новый отдел полиции

Михаил Скоков побывал в уже действующих отделах полиции и познакомился с подчиненными. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Парковом микрорайоне Челябинска откроют новый отдел полиции. Об этом сообщил руководитель регионального ГУ МВД Михаил Скоков.
Как рассказала в пресс-службе полицейского главка, недавно прибывший в Челябинскую область Михаил Скоков решил внести изменения в ранее существовавшую структуру отделов. Собственное подразделение МВД в Парковом должно повысить безопасность в микрорайоне и перераспределить нагрузку сотрудников полиции.
Открытие нового отдела Михаил Скоков собирается обсудить с губернатором Алексеем Текслером во время ближайшей встречи. Скорее всего, в Парковом для МВД построят собственное здание.
Новый руководитель ГУ МВД пообещал также повысить довольствие сотрудников патрульно-постовой службы в Челябинске. Полицейские получат дополнительные ежеквартальные выплаты.
Ранее Михаил Скоков договорился с главой регионального управления МЧС Юрием Буренко о сотрудничестве в оказании помощи водителям, которые попали в ДТП
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