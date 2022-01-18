В Копейске разобьют сквер имени Александра Градского рядом с домом, где он жил

Александр Градский был одним из наставников шоу "Голос" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с домом Александра Градского на проспекте Ильича, 6 в Копейске Челябинской области появятся сквер и памятник музыканту. Об этом рассказал мэр города Андрей Фалейчик.

— Сейчас обсуждается проведение фестиваля имени Александра Градского в Копейске, — раскрыл подробности мэр. — Губернатор Алексей Текслер поддержал эту идею. Надеюсь, мероприятие по масштабам встанет в один ряд с Ильменским фестивалем.

Ранее администрация Копейска сообщила, что именем Градского будет названа одна из улиц.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября 2021 года. Музыканту родом из Копейска было 72 года.

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