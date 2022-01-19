Работодателям в Челябинской области порекомендовали перевести треть своих сотрудников на удаленку

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Правительство Челябинской области порекомендовало работодателям перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленку. Причина – увеличение роста заболеваний COVID-19. Об этом на брифинге для СМИ заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
—Просьба к работодателям: перевести на дистант 30% своих сотрудников, желательно лиц старше 65 лет. Если есть возможность, то можно сделать и больше, — подчеркнула вице-губернатор.
Напомним, в минувшие выходные в Челябинской области был подтвержден первый случай «омикрона». Болезнью заразилась беременная женщина, за границу она не выезжала.
Также после выявления первого случая «омикрона» в Челябинской области учителя и родители школьников начали опасаться, что их снова переведут на дистант. Но, по словам Ирины Гехт, решение по этому вопросу будет приниматься по мере развития ситуации.
В связи с появлением нового штамма «омикрон» в Челябинской области готовятся увеличить коечный фонд на 20% по сравнению с предыдущей волной коронавируса. В тот период для зараженных было подготовлено 8 853 мест в больницах.
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