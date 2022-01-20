Стала известна причина массовой эвакуации школ в Челябинске

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

До города докатилась волна «минирований» школ. Как стало известно КП-Челябинск, в несколько учебных заведений поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они были сделаны с американского IP-адреса. Скорее всего, чтобы не наводить панику и не подвергать риску учеников множество школ, было принято решение об отмене занятий во всех учебных заведениях. Это позволит оперативным службам тщательно проверить сообщения.

Напомним, об эвакуации школ стало известно сегодня утром. После этого Комитет по делам образования Челябинска объявил об отмене занятий первой и второй смены во всех школах города. За обновлениями следите в нашей онлайн-трансляции.

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