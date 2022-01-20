Мэрия Челябинска официально прокомментировала массовую эвакуацию школ и пригрозила уголовным делом

Некоторые школы эвакуировали, остальные - просто отпустили домой. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Администрация Челябинска озвучила причины массовой эвакуации школ. Учеников нескольких заведений экстренно вывели на улицу, затем домой отпустили детей всех школ.

— Правоохранительные органы проверяют ложные анонимные сообщения об угрозах минирования школ Челябинска, — говорится в информации мэрии. — Специалисты осматривают школы и их территории. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

Как стало известно КП-Челябинск, в несколько учебных заведений поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они были сделаны с американского IP-адреса. Чтобы не наводить панику и не подвергать риску учеников множество школ, было принято решение об отмене занятий во всех учебных заведениях. В основном детям и родителям сказали, что случилась коммунальная аварии или планируют отключить свет.

Также в мэрии напомнили об уголовной ответственности за ложное сообщение о минировании.

— Уголовным кодексом России заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления иных общественно опасных последствий, предусмотрена уголовная ответственность, — напомнили в администрации.

КП-Челябинск ведет онлайн-трансляцию о волне «минирований» школ.

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