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Общество25 января 2022 4:52

Экс-руководителя челябинской больницы отправили в колонию строгого режима за взятки

Алексея Неверова обязали также выплатить крупный штраф
Елена КОЛЧИНА
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Бывший сотрудник больницы получил взятку от бизнесменов

Бывший сотрудник больницы получил взятку от бизнесменов

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бывшего заместителя главврача Областной клинической больницы №3 в Челябинске признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, покушении на получение взятки, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Экс-менеджера приговорили к 9,5 годам заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить 4,5 млн рублей в качестве штрафа. Кроме того, Алексею Неверову на 3 года запретили занимать руководящие должности.

Ранее осудили сообщника Алексея Неверова – бывшего главного инженера ОКБ №3 Антона Губанова. Его отправили в заключение на 3,5 года.

Махинации сотрудников больницы были связаны с контрактом на поставку лифтов для медучреждения. Предприниматели заплатили 5,7 млн рублей замглавврача и инженеру за помощь в оформлении контракта. Взяточников поймали сотрудники ФСБ.

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