Производитель «Спутника V» вышел из состава учредителей челябинского медцентра «Лотос»

50% "Лотоса" по-прежнему принадлежит миллиардеру из списка Forbes Виктору Харитонину. Фото: Google карты

В составе владельцев челябинского медцентра «Лотос», принадлежащего ранее бизнесмену Сергею Вайнштейну, операционные перестановки. По данным «Контур.Фокус», с 14 января 50% в медцентре принадлежит ООО «Мединвестгрупп». Производитель «Спутника V» — компания «Генериум» — вышла из состава учредителей.

Тем не менее, «МИГ» и «Генериум» — это активы миллиардера из списка Forbes Виктора Харитонина. Дочери челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна по-прежнему принадлежит 44,25%. Еще 5,75% «Лотоса» у Екатерины Дороховой (жена экс-директора).

«МИГ» — инвестиционная компания, занимающаяся созданием и развитием медицинских проектов, в том числе открытием Центров амбулаторной онкологической помощи. Кстати, осенью 2021 года «Лотос» открыл ЦАОП в Златоусте для жителей горно-заводской зоны.

Кстати, осенью того же года Сергей Вайнштейн продал агрокомплекс «Чурилово» столичной ГК «Рост».

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