Сына экс-губернатора Челябинской области признали банкротом из-за долга в 274 млн рублей

У Александра Дубровского почти 274 млн рублей долгов Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признали банкротом. Региональный Арбитражный суд ввел в отношении Александра Дубровского процедуру реструктуризации долгов. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.

Просьбу объявить банкротство подал сам Александр Дубровский. Его долг составил 274 млн рублей. Сведения о кредиторах в суде не указывают. Бизнесмен является совладельцем сразу нескольких предприятий, в том числе строительных компаний, песчаного карьера и фирмы, занимающейся обработкой и продажей камня.

Напомним, с семьей Бориса Дубровского связывают ПО «Монтажник». Фирма занималась строительством конгресс-холла в центре Челябинска, не завершила работы, накопила многомиллионные долги перед партнерами, сотрудниками и налоговой службой. По делу «Монтажника» арестовали имущество экс-губернатора.

Сам Борис Дубровский недавно проиграл очередной суд о картельном сговоре при распределении контрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что бывший губернатор причастен к антиконкурентному сговору.

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