В мэрии Челябинска рассказали, куда жаловаться на бродячих собак

Бездомные животные стали большой проблемой для города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске определили подрядчиков, которые будут заниматься отловом и содержанием бродячих животных в этом году, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. За отлов и транспортировку будет отвечать ООО «РемКом». Начальная цена контракта была почти 4 млн рублей, но компания снизила ее на 34,5%

Прием заявок производится в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов по телефону 8-902-615-86-20 или по адресу электронной почты chelyabinck22@gmail.com, в рабочие и выходные дни. Информацию о местонахождении безнадзорного животного также можно направить в управление экологии по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по электронной почте ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

За содержание собак и кошек будет отвечать ООО «НАШ ДОМ», которое известно по одноименному приюту. Его владелица — известная в городе зоозащитница Полина Прийменко (Кефер). Начальная цена контракта была почти 10 млн рублей.

По данным «Контур.Фокус», они также участвовали в торгах по отлову животных, которые в итоге выиграл «РемКом».

Контактный телефон 8-922-013-43-13, электронная почта dogcatdom@yandex.ru. Приют расположен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Большие Харлуши, участок №1.

Согласно техзаданию, животное отлавливают и передают в приют, где его обрабатывают от паразитов и стерилизуют. На ухо вешают специальную бирку. Если у животного уже есть метка и оно не проявляет агрессии, его отлавливать не нужно. В приюте животное держат 10 дней на карантине. В итоге ему либо находят владельца, либо отпускают на волю. Убивать бездомных кошек и собак запрещено.

Отметим, что тема бродячих животных в Челябинске стала особо актуальной. Как и в прошлом году, много собак в парке Гагарина и городском бору.

— К нам с Мелькомбината прибежали псы. Шесть огромных собак! Лежат прямо на школьном дворе у школы 104, — рассказала журналисту КП-Челябинск жительница северо-запада Светлана. — Я сына в садик на санках везу, одна собака бежит прям за санками и гавкает. Они кто с бирками, кто без. Факт в том, что они крупные все. Бабульки с маленькими собачками их вообще до паники боятся. Они же, говорят, накинутся, мы не отобьемся. Ходят задворками со своими шпицами, по сторонам озираются.

Недавно бездомная собака напала на девятилетнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.

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