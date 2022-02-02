Ковидную поликлинику в Челябинске перевели на круглосуточный режим работы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске одна из поликлиник для больных с симптомами коронавируса будет работать круглосуточно. Записаться на прием, сдать анализы и получить лекарства можно будет там даже ночью. Об этом на брифинге для СМИ сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Со вчерашнего дня поликлиника, развернутая на базе ОКБ №2, начала работать круглосуточно. Теперь люди могут обратиться туда ночью, — заявила Ирина Гехт.

На днях в Челябинской области открылось 16 новых поликлиник для больных с симптомами COVID-19. В региональном Минздраве назвали список с адресами.

От коронавируса сейчас лечатся 21 230 жителей Челябинской области. Заболеваемость продолжает расти. За последний день зарегистрировали 3433 новых случая COVID-19, в том числе 572 – у школьников.

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