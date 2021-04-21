Метро в Челябинске: варианты и проекты подземки

Фото: chelmetro.ru

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Даже губернатор Алексей Текслер не исключение.

— Для меня лично и для многих жителей Челябинска этот проект — мечта, которую мы помним еще с детства… Я помню какое воодушевление было, когда принималось решение о строительстве метро, — отмечал в разное время глава региона.

Так могла бы выглядеть станция «Торговый центр». Фото: chelmetro.ru

Эскиз выхода со станции «Торговый центр». Фото: chelmetro.ru

Станция «Торговый центр». Проект МУП «Челябинскметротранспроект»/ssgen.livejournal.com

Каким могло быть метро в Челябинске?

В разные годы предлагалось несколько вариантов.

1) 1967 года. Две линии:

ЧТЗ — Пл. Революции — ЧПИ — Северо-Запад — ЧМК;

ЧТПЗ — Вокзал — Пл. Революции — Теплотехнический институт — Северо-Запад.

2) 1973 года. Три линии:

ЧМК — Пл. Революции — Вокзал — ЧТПЗ;

ЧТЗ — Пл. Революции — ЧПИ (ныне ЮУрГУ) — Северо-Запад;

АМЗ — Вокзал — Комсомольская площадь — Северо-Восток.

Эскиз станции «Комсомольская площадь». Фото: wikimedia.org

А такой могла быть станция «Площадь Революции». Фото: chelmetro.ru

Тоже станция «Комсомольская площадь». Проект МУП «Челябинскметротранспроект»/ssgen.livejournal.com

3) 1982 года. Три линии:

ЧТЗ — Пл. Революции — Торговый центр — Обувная фабрика — Северо-Запад;

ЧТПЗ — Вокзал — Пл. Революции — ЧПИ;

ЧМК — Обувная фабрика — ул. Горького — Комсомольская площадь — Вокзал — АМЗ.

4) Середина 80-х. Три линии:

ЧТЗ — Пл. Революции — Торговый центр — Пр. Победы — Северо-Запад;

ЧМК — Пр. Победы — ЮУрГУ — Вокзал — Ленинский район;

АМЗ — Вокзал — Пл. Революции — Северо-Восток.

Со стороны «Торгового центра» к «площади Революции» тоннель прокладывается буровзрывным способом, от депо к «Комсомольской площади» и далее — при помощи тоннелепроходческого комплекса Lovat канадского производства. Фото: Александр Желудков/Википедия

Сколько уже сделано?

В 1992 году началось строительство первого пускового участка линии «ЧТЗ — Пл. Революции — Торговый центр — Северо-Запад». Но в итоге денег не стало. Достраивать не на что. Бросать нельзя — риск обрушения. В результате на поддержание подземки тратятся большие деньги, например, в этом году заключили контракт на сумму 171 млн рублей. Не обошлось и без скандалов.

На сегодняшний день построено более 8 км. выработок на глубине от 15 до 45 метров, создана необходимая инфраструктура. Построены вестибюль, эскалаторный тоннель и станции «Торговый центр» под рекой Миасс (более 85%), вестибюль и станции «Комсомольская площадь».

— В настоящий момент чуть меньше половины тоннелей сделано, одна станция «Торговый центр» не полностью готова, но контур уже есть, еще одна — в стадии полуготовности, к остальным не приступали, а станции — это самое дорогое в строительстве, — рассказал Алексей Текслер в большом интервью на радио «Комсомольская правда».

В феврале глава региона спускался в метро вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Алексей Текслер спускался в метро вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Есть все шансы

Сегодня, в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что столица Южного Урала имеет все шансы, чтобы обновить транспортную систему:

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта.

Откуда деньги?

— Мы будем использовать современные инфраструктурные возможности финансирования — бюджетно-инфраструктурные кредиты для этих целей. Мы свой проект по метро, в целом по модернизации общественного транспорта (потому что метро — это лишь одна из составных частей этой задачи), будем реализовывать благодаря этому инструменту. Это важно, потому что без источника все эти проекты могут реализовываться десятилетиями или не реализуются, заявил Алексей Текслер, комментируя итоги послания президента.

Как отметил глава региона, у него нет сомнений, что проект состоится.

— Самое важное, что мы услышали от президента — что проект будет реализован. Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска, — подытожил он.

Построено более 8 км. выработок на глубине от 15 до 45 метров. Фото: chelmetro.ru

«Легкое» метро или подземный трамвай

Как сообщили в правительстве региона, сейчас идет подготовка новых проектных решений строительства метро в Челябинске. В разговоре с КП-Челябинск директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских отметил: классическое метро — это сложный в исполнении и требовательный вариант, при этом можно все сделать проще и за меньшие деньги.

— Это может быть не совсем классическое метро, есть целый ряд вариантов: и легкое метро, и трамвай, — рассказал Дмитрий Чудиновских.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru