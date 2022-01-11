В Челябинске внесли изменения в схему проекта метротрамвая

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году, но проект забросили на продолжительное время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о подготовке территории для строительства метротрамвая. Документ был опубликован на сайте администрации города. Из него следует, что новая схема метро заметно отличается от той, которая была представлена изначально.

Так, из схемы исчезли ветки метро на Университетской набережной и возле Челябинского тракторного завода. Кроме того, отсутствует отрезок пути от железнодорожного вокзала в сторону моста к улице Дзержинского. Однако был удлинен участок пути на проспекте Победы и добавлено ответвление возле пересечения улицы Рождественского и автодороги «Меридиан». Вместо ветки метро в сторону ЧТЗ был сделан поворот на КБС.

Старая схема метро

Новая схема метро

После подготовки документации и получения госэкспертизы проект нового метротрама будет вынесен на публичные слушания. Когда это будет сделано, в распоряжении не сообщается.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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