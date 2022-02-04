Не смотрите на собак в упор: зоопсихолог дала советы, как себя вести возле бродячей стаи

Что делать, если на пути встали собаки, и все лают? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За эти две недели собаки дважды нападали на детей в Челябинске. К счастью, обошлось без жертв, в отличие от Забайкальского случая, где несколько псов накинулись на семилетнюю девочку. Но всего этого можно было избежать. Как действовать, когда встречаешься с собаками на улице и правда ли они чувствуют чужой страх, объяснила челябинский зоопсихолог Олеся Силина.

Что провоцирует собак?

Бездомные собаки живут в местах, скрытых от посторонних глаз. Там они рожают и воспитывают щенят и добывают пропитание. Скорее всего, неподалеку помойка или люди, которые подкармливают. Такую территорию собаки считают своей, а потому никого не подпускают к ценному ресурсу, который там охраняют. Сейчас, в период собачьих свадеб, они оберегают сучек.

— Собаки — это полигамные животные, и одна партнерша может иметь много партнеров. Из-за этого складывается напряженная ситуация и конкуренция, где собаки сильно возбуждены. Они ходят на свадьбы целыми семьями, и людям там точно не место, — заметила зоопсихолог.

Места, где обитают бездомные животные, скрыты от посторонних глаз и тщательно охраняются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если кто-то приближается к их территории, его предупреждают, что там опасно. Сначала собаки не нападают: они только лают и делают выпады. Но если человек игнорирует эти сигналы, на него могут накинуться.

Чаще всего жертвами нападения становятся дети или невысокие женщины, которые идут одни. Все потому, что они слабее — в отличие от толпы, которую животные считают сильным противником.

— Когда собаки образуются в кучу — стаей это не назвать, потому что у них открытые сообщества — они становятся более возбужденными и реактивными. Одна собака может не решиться напасть, но, когда их несколько, они друг друга поддерживают — и становятся агрессивными.

Прирученные собаки опаснее бездомных

Удивительно, но на людей нападают не дикие псы, а те, что были или остаются домашними, то есть выброшенные или самовыгульные. Они знают поведение человека, а потому не боятся его.

— Настоящие бездомные собаки, которые не видели людей будучи щенятами, редко контактируют с человеком. Для них люди — существа из параллельного мира, от нас им просто достаются отходы: собаки — падальщики, которые питаются остатками еды. Поэтому они не преследуют нас целенаправленно, ведь мы не представляем для них охотничьего интереса. Такие собаки считаются полудикими, как волки и лисы, которые, завидев людей, предпочитают уходить, — объяснила Олеся Силина.

Псы, которые раньше контактировали с людьми, опаснее истинно бродячих: они не боятся людей и могут их укусить Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но даже если такую собаку зажать в угол и не предоставить ей путей отступления, она будет кусаться. Для нее это выход, чтобы защитить себя. Домашние же животные могут кусать по разным причинам: например, из-за перенаправленной агрессии от сильной боли или потому, что когда-то такое поведение ее от чего-то спасло, и в опасной ситуации она его повторяет.

Как избежать нападения?

Чтобы не стать жертвой агрессии собак, не нужно ходить там, где они обитают. Если же так произошло, что вы идете, вокруг лают и бегают собаки, а впереди еще несколько, то есть способ, как избежать нападения.

Собаки никогда не преследуют людей целенаправленно: мы для них не представляем охотничий интерес в отличие от еды, которая у нас остается Фото: Мария ЛЕНЦ

— Самое простое — показать мирные намерения, переключившись на понятный им язык. Не идите прямо. Заложите дугу, то есть покажите, что не намерены к ним подходить — для них это сигнал, что вы не опасны и не собираетесь нападать. Отверните голову и не смотрите прямо на них, потому что обычно взгляд в упор мы и собаки расцениваем как опасность. Можно еще облизнуться и зевнуть и пройти, не выпуская собак из бокового зрения. Тогда дело кончится только тем, что вас облают, — советует зоопсихолог из Челябинска.

Модель поведения, которую упоминает Олеся, описала еще норвежская дрессировщица Тюрид Ругос. Это сигналы примирения, с помощью которых собаки общаются друг с другом и другими социальными партнерами. Они понятны для всех.

Чувствует ли собака, что ее боятся?

Некоторые люди панически боятся собак. Считается, что животные это понимают, а потому особенно реагируют на таких людей. Но Олеся Силина считает, что никаких экстрасенсорных способностей по чувству страха у собак нет. Они просто считывают сигналы.

— Если человек идет и вдруг замирает, а его взгляд вперивается в собаку, для нее это угроза нападения. Естественно, она тоже напрягается и готовится, потому что человек для нее непредсказуем. Она не знает, что он сейчас вытворит: бросится на нее, побежит или сделает что-то еще. И первой из этой ситуации выходит собака, которая начинает провоцировать человека: «А если я сделаю выпад, что он? А если залаю?».

Чтобы показать добрые намерения, собака будет нюхать землю или зевать Фото: Анар МОВСУМОВ

При этом если человек спокойно пройдет мимо, животное даже не обратит на него внимания, ведь ничего необычного для нее не произойдет. В таком случае собака сама покажет, что она не опасна:

— В любой непонятной ситуации собака нюхают землю. Прежде чем лаять, может показать мирные намерения: повернуть голову, облизнуться. Но если человек их не считает и будет продолжать стоять и бурить ее взглядом, собака пойдет в атаку, — предупреждает Олеся.

Поэтому всем, кто боится собак, стоит научиться распознавать их сигналы и самим показывать, что они относятся к ним нейтрально: иначе все нетипичные движения будут считаны как угроза. И тогда нападения не миновать.

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