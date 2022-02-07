Александр Бастрыкин потребовал выяснить причину нападения собаки на ребенка в Челябинске

Соседи рассказали, что собака и раньше вела серя агрессивно Фото: Людмила МАРЧУК

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет от подчиненных из Челябинской области доклад о причинах и обстоятельствах нападения собаки на семилетнего мальчика в поселке Федоровка. Сотрудники ведомства сейчас проводят проверку.

Напомним, пес в челябинском поселке искусал ребенку лицо. Мальчик пострадал во время прогулки во дворе. Родители школьника предполагали, что агрессивная собака бродячая, но оказалось, что у нее есть хозяин. Ему теперь грозит уголовная ответственность.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Санкция за это преступление предусматривает штраф до 80 тыс. рублей и арест сроком до полугода.

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