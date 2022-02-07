Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 13:38

Златоустовские школы в Челябинской области закрываются на недельный карантин

Дистант для детей вводиться не будет
Ян Стоев
Ян Стоев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Учебный процесс будет приостановлен с 8 по 14 февраля.

Учебный процесс будет приостановлен с 8 по 14 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте, третьем по величине городе в Челябинской области, все школы закрываются на карантин. Решение принял местный оперштаб по борьбе с инфекционными заболеваниями из-за резкого роста болеющих детей школьного возраста.

Меры также касаются и учреждений дополнительного образования. Дистанционного обучения для школьников вводить не будут. Возобновить свою работу школы должны будут уже 15 февраля.

Это уже не первый случай, когда в челябинских муниципалитетах закрываются все школы на карантин. На прошлой неделе такие меры были приняты в Снежинске и Озерске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0