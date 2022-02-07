Златоустовские школы в Челябинской области закрываются на недельный карантин

Учебный процесс будет приостановлен с 8 по 14 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте, третьем по величине городе в Челябинской области, все школы закрываются на карантин. Решение принял местный оперштаб по борьбе с инфекционными заболеваниями из-за резкого роста болеющих детей школьного возраста.

Меры также касаются и учреждений дополнительного образования. Дистанционного обучения для школьников вводить не будут. Возобновить свою работу школы должны будут уже 15 февраля.

Это уже не первый случай, когда в челябинских муниципалитетах закрываются все школы на карантин. На прошлой неделе такие меры были приняты в Снежинске и Озерске.

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