Благоустройство парка возле ДС «Юность» в Челябинске будет стоить более 50 млн рублей

Так в проекте выглядит будущий парк. Иллюстрации: администрация Челябинска

В Челябинске начали готовить площадку для создания парка возле дворца спорта «Юность». Как сообщили в администрации города, основной этап благоустройства завершится к 20 августа 2022 года.

Территорию, которую раньше занимал автовокзал, превратят в зеленую зону. Асфальт снимут, а вместо него насыплют грунт. Посадят 153 дерева — яблони, липы, березы и клены, тысячи кустов сирени, можжевельника и барбариса. На 1,5 тыс. квадратных метров территории разобьют газоны. Между деревьями будут проходить тропинки, выложенные террасной доской, и велодорожки. Для их освещения установят 47 фонарей. Возле дворца спорта обустроят также амфитеатр и скейт-парк.

Иллюстрация: администрация Челябинска

В мэрии уже нашли большинство подрядчиков для выполнения работ и определили, сколько будет стоить благоустройство. За демонтаж асфальта, укладку взамен него плитки и создание дорожек заплатят 22,7 млн рублей. Еще 5,9 млн рублей вложат в озеленение. Освещение будут стоить 5,3 млн рублей, создание амфитеатра — 2,7 млн рублей.

Накануне был объявлен аукцион на установку малых архитектурных форм. За урны, крутящиеся кресла, почти сотню скамеек, «стоячие» шезлонги» и перголу с качелями готовы отдать 17,2 млн рублей.

Предварительно общую стоимость благоустройства можно оценить в 53,8 млн рублей (если не снизится при торгах стоимость скамеек).

Сумму увеличит скейт-парк, который пока находится в стадии проекта. Судя по стоимости аналогичных объектов в других российских городах, создание площадки для скейтбордистов обойдется в несколько миллионов рублей.

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