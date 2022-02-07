Перед ДС «Юность» в Челябинске поставят сотню скамеек и шезлонги, в которых нельзя лежать

«Нужно больше скамеек», — решили в мэрии. Иллюстрация: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для благоустройства территории возле дворца спорта «Юность». Площадь возле бывшего автовокзала хотят превратить в сквер. На установку малых архитектурных форм в этом сквере готовы потратить до 17,2 млн рублей.

Согласно данным на портале госзакупок, перед «Юностью» должны появиться почти 97 скамеек разной формы. Это изогнутые полуокружностью скамьи, скамейки с деревянными спинками, угловые скамейки, круглые скамейки-шайбы большого и маленького размера. В сквере установят деревянные двухместные кресла и барные стулья со столиками (похожие есть на обновленной набережной реки Миасс).

На бывшей площади поставят также перголу с качелями и 4 маленьких деревянных стула, поворачивающихся на 360 градусов. А еще — 7 вертикальных шезлонгов. Это конструкции высотой более 2 метров. Присесть уставшие посетители сквера смогут разве что на узенькое сиденье шезлонга у самой земли. Зато получится привалиться к огромной наклонной спинке.

Такие кресла будут поворачиваться на 360 градусов. Иллюстрация: документация аукциона

Электронный аукцион сейчас находится в стадии подачи заявок от участников.

Установить скамейки, кресла и урны подрядчик обязан будет к концу августа 2022 года.

Так будут выглядеть вертикальные шезлонги. Иллюстрация: документация аукциона

Ранее челябинцам показали иллюстрированный проект будущего сквера у «Юности». Уже определили подрядчиков, которые займутся демонтажем асфальта, созданием велосипедных дорожек и озеленением территории. Недавно начались работы по сносу построек у дворца спорта.

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