После прокурорской проверки в челябинском поселке Новосинеглазово снова встал ж/д переезд

Фото: читатель КП

На железнодорожном переезде в челябинском поселке Новосинеглазово сегодня утром, 8 февраля, вновь образовалась пробка из автомобилей. Причиной стал грузовой поезд, который встал на рельсах и загородил дорогу водителям.

По словам автомобилистов, у железнодорожного состава произошла поломка. Из-за этого им пришлось ждать больше часа, чтобы проехать через переезд.

— Сколько можно-то это все терпеть. Я на работу приехала в 10:00, рабочий день [начинается] с 8:30. И я не одна так опоздала на работу и не по своей вине, а по вине РЖД, — написала местная жительница в соцсетях.

— Только вчера прокуратура вынесла представление и сегодня опять встали! — возмущается читательница КП Ирина.

Накануне транспортная прокуратура обнаружила нарушения при ремонте путей на железнодорожном переезде в Новосинеглазово. Проверку провели после жалоб на огромные заторы 28 января. Автомобили не могли ни выехать из Новосинеглазово, ни въехать в микрорайон со стороны Троицкого тракта. После произошедшего надзорное ведомство направило начальнику Южно-Уральской дирекции железнодорожной инфраструктуры представление о нарушениях.

Напомним, на затруднения с проездом по Челябинской улице жители Новосинеглазово жалуются уже долгое время. В августе 2019 года губернатор Алексей Текслер обещал решить проблему и построить развязку, которая разгрузит дорогу.

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