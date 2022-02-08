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Общество8 февраля 2022 20:00

Начальник ГИБДД Челябинска находится в отпуске после коррупционного скандала с участием подчиненных

Что официально говорят об этом в правоохранительных органах
Ян Стоев
Ян Стоев
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Алексей Горшков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Алексей Горшков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков ушел в отпуск в тот день, когда трех его сотрудников ведомства задержали по подозрению в получении взятки. В СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также появилась информация, что он может уйти в отставку на фоне этого коррупционного скандала.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подчеркивают, что Алексей Горшков находится в очередном отпуске, а сотрудники Госавтоинспекции работают в штатном режиме.

Напомним, о задержании трех сотрудников ГИБДД стало известно 1 февраля. По версии следствия, подозреваемые получили 20 тысяч рублей от водителя, который нарушил правила дорожного движения. В обмен на эти деньги его не должны были привлекать к ответственности.

После произошедшего руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков снял с должности начальника подразделения, у которого в подчинении находились задержанные. Глава ведомства заявил, что не потерпит предательства в своих рядах.

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