Дело жительницы Челябинской области, разбившейся на тюбинге перед свадьбой, передали в СК

Виктория Ковалева получила травму за две недели до свадьбы. Фото: предоставлено героиней

Материалы дела о переломе скулы, который получила 24-летняя жительница Копейска Виктория Ковалева, катаясь в тюбинговом парке на Лазурном, передано в Следственный комитет. Об этом журналисту «Комсомольской правды-Челябинск» рассказала сама пострадавшая.

— Участковый мне сказал, что в пятницу передал дело в СК, — рассказала пострадавшая Виктория Ковалева журналисту КП-Челябинск.

В настоящее время Виктория Ковалева остается на больничном, проверяется у хирурга-стоматолога, чтобы не было последствий. Она также пишет обращения в разные инстанции, чтобы проверили деятельность тюбингового парка:

— В Роспотребнадзоре сказали, это не их тема. Писала в прокуратуру и другие ведомства, но тогда не знала правильного юридического названия компании.

Обновлено.

В СК официально заявили о начале доследственной проверки: будут установлены обстоятельства ЧП и дана правовая оценка работе сотрудников тюбингового центра.

Напомним, Виктория Ковалева получила травму 6 января на трассе «Парк тюбингов на Лазурном» — в нее въехала на «ватрушке» другая девушка. В итоге у Виктории — перелом скулы и требуется длительное лечение. ЧП произошло за две недели до свадьбы. Регистрацию пара не отменила, но вот праздничный ужин — перенесла. Подробности истории и комментарии управляющего тюбингового парка — читайте в нашем материале.

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