Жительница Челябинской области разбилась на тюбинге за две недели до свадьбы: «Я кричала от боли, не понимая, что произошло»

Виктории Ковалевой предстоит долгое восстановление. Фото: предоставлены героиней

24-летняя Виктория Ковалева из Копейска Челябинской области в эту субботу должна была блистать в красивом платье на собственной регистрации брака. Но торжество пришлось перенести, а в загс ей придется идти с огромным синяком и опухшим лицом. Вечер 6 января надолго выбил Викторию из колеи — во время катания на тюбингах в нее въехала другая девушка. В итоге — перелом скулы в нескольких местах, огромный фингал и … еда через трубочку. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, как это произошло и могут ли пострадать другие.

«ВОКРУГ КРОВЬ, А МЕДИКА НЕТ»

— 6 января мы поехали с братом, его девушкой и подругой кататься в тюбинговый парк на Лазурном в Красноармейском районе. Народу было очень много. Съехали три-четыре раза. На следующий сначала запустили двух девушек, потом нас с братом — мы были сцеплены ногами. Горка там широкая, поэтому стоят два парня, которые запускают ватрушки. И вот не дождавшись, пока мы спустимся, второй парень сразу запустил следующую «ватрушку» с девушкой, — рассказывает Виктория. — В итоге она врезалась в меня затылком. Брат от удара отлетел метра на четыре.

По словам девушки, она даже не сразу поняла, что ее ударило:

— Я подумала, что ударилась «ватрушкой», но потом подбежала девушка, сказала, что мы столкнулись с ней, и я ударилась об ее затылок. Было дико больно, я испугалась, кричала от боли и плакала. Вокруг кровь — пошла носом и из ссадины на щеке.

Крови было много. Как выяснилось потом - у девушки перелом скулы. Фото: предоставлено героиней

Как рассказала Виктория, к ней подошли сотрудники, подняли на гору (все помещения наверху), вызвали скорую.

— Меня посадили в кафе, дали салфетки кровь вытирать. Никакого медика там нет, ни аптечки, ничего. Мне даже ссадины нечем было обработать. Приехала скорая помощь. И то только потому что ехала мимо — в соседнюю Дубровку, где ребенок получил травму на катке. Оказали первую помощь и сказали, что быстрее будет самим доехать до травмпункта в Челябинск, так как они сначала поедут за ребенком, — говорит Виктория.

В ОКБ № 3 девушку повез брат. Там ей сделали КТ, проверили глаз — он оказался поврежден, к счастью не так сильно. Сложнее ситуация с правой скулой — оказалось, что она сломана в нескольких местах (медицинское заключение есть в распоряжении редакции, — прим. автора).

— Мне сделали операцию, крючком ставили кость. Сейчас я дома на больничном. У меня диета — ем через трубочку. 22 января у нас должна была быть роспись в загсе. Ее решили не отменять, но вот вечер с родственниками и друзьями перенесли. Настроения никого нет, никуда не съездить, никуда не сходить покушать, так как мне можно только жидкое, жевать нельзя, постоянно болит голова. До сих пор не прошло онемение правой стороны носа и губы, выхожу на улицу — меня обжигает. Планы все коту под хвост.

Виктория до сих пор на больничном. И сколько еще лечиться - не ясно. Фото: предоставлено героиней

«ЖДУТ, ПОКА Я ВЫЗДОРОВЛЮ»

Виктория, конечно же, обратилась в полицию. По ее словам, на следующий день после происшествия ее мама, будущий супруг и брат приехали на тюбинговую трассу, где встретились с участковым отдела полиции Красноармейского района и написали заявление.

— Но с тех пор никто из полиции со мной не связывался, не опрашивал. То есть от меня заявления нет. Мы каждый день в дежурную часть звоним, они говорят, что ждут моего выздоровления, — говорит Виктория Ковалева. — Потом говорили, что ищут девушку, которая меня ударила. Хотя причем тут она? Это по вине сотрудника произошло. Он не дождался, пока мы спустимся, и быстро запустил следующий тюбинг.

Как говорит Виктория, собственники «Тюбингов на Лазурном» тоже не особо идут на контакт:

— Когда на следующий день мама с моим будущим мужем и участковым приехали в парк, управляющий предложил договориться. Но они ответили отказом — ни о какой договоренности речи не может быть, так как непонятны последствия травмы. Начал показывать какое-то видео непонятное, утверждая, что за мной ехал мужчина. То есть стали всячески отнекиваться, — говорит Виктория.

Позже управляющий сам связался с девушкой, предложил ей компенсацию 50 тысяч рублей. Но так как характер травм был не понятен, семья не согласилась на такую сумму и предложила свою, но тут отказался уже представитель парка тюбингов.

— Управляющий стал говорить, что я сама виновата — мол, не соблюдала технику безопасности, когда съезжала паровозиком с братом. Хотя никто с нами инструктаж не проводил. Там были те, кто по восемь человек разом скатывались, — возмущается Виктория. — Мы думали, что собственники заинтересованы в том, чтобы не доводить дело до суда и разбирательства. Но к нам даже никто не приехал. Сейчас мы обратились к юристу, дальше дело будет вести он. После того, как вы начали работать над статьей, позвонил участковый, приехал взял объяснение. Сказал, что материалы после моего выздоровления отправят в Следственный комитет, а там уже решат, заводить уголовное дело или нет. Мы переживаем, что могут же пострадать и другие отдыхающие, дети, а помощи никакой нет.

Сначала кататься в компании было весело. Фото: предоставлено героиней

В ГУ МВД по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что материал в Красноармейском отделе полиции зарегистрирован, сотрудники разбираются в обстоятельствах.

Управляющий «Тюбингового парка на Лазурном» Андрей Маряхин рассказал «Комсомольской правде-Челябинск», что вины центра в данной ситуации нет:

— Мы находимся на связи с пострадавшей, но не считаем себя виноватыми. Человек, спускавшийся с горки, не соблюдал технику безопасности. В правилах, которые висят на кассе и на самой горке, четко прописано, что нельзя съезжать в сцепке. Инструкторы тоже предупреждают об этом, — сказал Андрей Маряхин. — Сейчас полиция проверяет обстоятельства, ищут людей, с кем произошло столкновение. Нас уже опрашивали. С девушкой не понятно еще, проверяли ее на алкоголь или нет. В любом случае будет разбирательство. Но нашей вины в произошедшем нет — травмы получены не от нашего инвентаря или неправильно сделанной горки, а из-за несоблюдения техники безопасности. Полиция решит, кто прав, а кто виноват.

ТЮБИНГИ — МЕСТО ОПАСНОЕ?

Андрей Маряхин также добавил, что в парке подобных происшествий никогда не было. Случай, который произошел в 2018 году, когда 9-летнюю девочку на тюбинге сбил мужчина, и она получила перелом основания черепа, по словам управляющего, был на другой горке:

— Мы разделили бизнес с соседом — две горки у нас, две у них, — говорит Андрей Маряхин. — У нас все в порядке с безопасностью. Катаем детишек, в том числе из детских домов, есть скидки многодетным.

ИП Анохин Сергей Сергеевич (предприятие, которому принадлежит «Парк тюбингов на Лазурном» сейчас) зарегистрировано недавно — в сентябре прошлого года.

До этого здесь работало ООО «Тюбинги на Лазурном», по данным «Контр Фокус», в декабре компанию исключили из ЕГРЮЛ. Этому предшествовал скандал: в 2018 году разбилась девочка. Тогда на директора завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью». Его признали виновным, дали два года условного срока и присудили выплатить компенсацию 200 тыс. руб. Вот с последней вышел затык. Семья Давыдовых полтора года после происшествия ждала денег. Их удалось взыскать только в марте 2019 года, после того, как директору арестовали счета и запретили регдействия с имуществом.

«Парк тюбинги на Лазурном» — место популярное, и каждые выходные собирает много народа. Челябинка Галина так же как и Виктория, побывала здесь на январских каникулах.

— Все, конечно, здорово, но очень много людей, горка широкая, поэтому запускают сразу несколько ватрушек. Чеков никаких не дают, — говорит Галина.

Катание на тюбингах — очень травмоопасный вид отдыха. В этом году было уже несколько несчастных случаев, как на оборудованных, так и на стихийных трассах. Так, в начале января в Сатке восьмилетний Матвей сломал позвоночник, скатившись с горки на тюбинге. А в нацпарке Таганай вообще запретили съезжать с гор на ледянках и тюбингах. В новогодние каникулы МЧС четыре раза выезжали сюда, чтобы эвакуировать повредивших ноги посетительниц. Женщины независимо друг от друга получили травмы. Схожая ситуация была в ноябре в Ильменском заповеднике, когда 21 летний молодой человек сломал ногу, катаясь с горы.

Наши коллеги из Екатеринбурга провели краш-тест, чтобы выяснить, как правильно кататься с горок на тюбинге. Вместе с профессиональным инструктором журналисты покатались на горке и узнали, что безопаснее: ледянка, надувной бублик или снегокат.

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