«Ариант» закрывает точки в Челябинской области: вместо магазинов «для бабушек» будут винотеки

Закроют те точки, которые не вписываются в новый формат. Фото: wine.meat.arian/Instagram.com

До конца февраля в Челябинске и области прекратит работу часть торговых точек магазинов «Ариант». Как рассказали «Комсомольской правде-Челябинск» в пресс-службе агрохолдинга, закроют те магазины, которые не вписываются в новую концепцию под названием «Вино и Мясо».

— Фокус внимания компании направлен на качественную трансформацию сети и еще большую ориентацию на клиентов. Необходимость оптимизации бизнес-модели возникла из-за складывающейся общей ситуации в ритейле в стране и мире, — прокомментировали в компании.

В новой концепции "Ариант": это винотека, магазин, кафетерий и гастрошкола. Фото: wine.meat.arian/Instagram.com

С марта, как сообщили в «Арианте», работать будут около 75 фирменных магазинов в Челябинске, Магнитогорске и горнозаводской зоне. На сайте агрохолдинга указывается, что в Челябинской и Свердловской областях открыто более 190 точек.

Первый магазин в новом формате «Вино и Мясо» (новое название, — Прим. авт.) открылся в начале декабря на Труда, 172. Как говорится на странице проекта в Instagram, это эногастрономическое пространство, которое включает гастрошколу, винотеку, кафетерий и магазин.

— Магазин стал местом тестирования новых решений, которые в дальнейшем будут внедряться во все магазины торговой сети, — добавили в компании «Ариант».

Челябинцы новостью огорчены. Фото: читатель КП

Между тем жители города и области раздосадованы закрытием точек.

— Приходится теперь покупать мясо в мясных рядах, где все трогают голыми руками, — говорит челябинка Галина.

— Очень хороший был магазин, — пишут жители Учалов Челябинской области в соцсетях. — Теперь вместо него вроде бы «Равис» будут открывать.

— У меня знакомая работала в «Арианте». Говорит, все схлопнулось. Может и оставят что-то, но это слезы, — рассказал челябинец Алексей.

В Челябинской области в ближайшие полгода переформатируют все магазины «Дикси» в «Магнит». Зато горожанам пообещали «ВкусВилл». Собственник упомянул, что планирует открыть точку в Челябинске.

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