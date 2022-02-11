В Магнитогорске школьникам запретили возвращаться за парты

Школьники не вернутся в классы до 20 февраля
Фото: Ксения КОНЮХОВА
В Магнитогорске решили не открывать школы 12 февраля, после окончания объявленного ранее периода дистанционного обучения. Вместо этого срок «дистанта» продлили до 20 февраля включительно. Об этом сообщили в мэрии.
На «удаленке» учатся дети из всех общеобразовательных школ Магнитогорска. Для очного посещения закрыты также учреждения дополнительного образования.
Отправить школьников на дистант решили из-за высокой заболеваемости коронавирусом. После нескольких дней учебы по интернету в городе заметили снижение темпов заболеваемости как среди детей, так и среди учителей. Но заболевших по-прежнему много.
В муниципалитете обратились также к родителям с просьбой ограничить прогулки детей по общественным местам и контакты школьников друг с другом, чтобы избежать новых заражений.
По данным магнитогорского оперштаба, за последний день в городе выявили 419 новых случаев коронавируса. Всего в Челябинской области за то же время обнаружили 4997 новых случая Covid-19.
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