Задержанный силовиками Игорь Клеин ушел с поста директора горсада имени Пушина в Челябинске

Фото: Игорь Клеин / vk.com

Игорь Клеин, которого на прошлой неделе задержали в Челябинске по подозрению во взяточничестве, ушел с поста директора МАУ «Горсад им. Пушкина». Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в администрации города.

— 10 февраля было написано заявление об уходе по собственному желанию, — рассказали в мэрии Челябинска.

Уточняется, что обязанности директора временно будет исполнять бывший заместитель Клеина — Оксана Шаповал.

Напомним, Игоря Клеина задержали 9 февраля. По словам силовиков, его подозревают в получении взятки на 200 тыс. рублей. Кстати, его предшественницу Ольгу Попову в прошлом году осудили по статье «Халатность». Женщину обвинили в том, что она сдала в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции. Ущерб оценили в 4,9 млн рублей, с Поповой эту сумму взыскали, а также назначили штраф 30 тыс. рублей.

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