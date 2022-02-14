В Челябинском зоопарке погиб рысенок – на него напал снежный барс

Снежный барс убил одного из двух детенышей рыси. Фото: Челябинский зоопарк
В Челябинском зоопарке погиб один из питомцев – детеныш рыси. Это произошло в минувшую пятницу, 11 февраля.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, на котенка напал снежный барс. Пока непонятно, как животные, которые обычно находятся в разных вольерах, очутились рядом.
Сейчас идет расследование, ищут причину несчастья. В зоопарке не исключают злой умысел: минувшей осенью нескольких питомцев уже пытались отравить. Тогда пострадало несколько животных, умерли бурые медведи Степан и Маша.
Рысята родились в зоопарке минувшим летом. Прежде челябинские рыси не давали потомства в неволе.
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