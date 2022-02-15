Возле озера, куда упал челябинский метеорит, обустроят набережную

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять лет назад в Челябинской области упал метеорит, и теперь он — один из самых узнаваемых символов региона. Об этом говорят результата опроса, который проводили власти совместно с сотовыми операторами. Губернатор Алексей Текслер поделился с КП-Челябинск подробностями.

— Когда я общаюсь за границей или внутри нашей страны с друзьями и коллегами, тема метеорита всегда всплывает. В прошлом году мы проводили исследование: что жители других регионов знают о Челябинской области? Метеорит занял одно из первых мест в этом опросе, — рассказал КП-Челябинск Алексей Текслер. — Так что челябинский метеорит — это уже узнаваемый бренд.

Текслер добавил, что в Чебаркуле собираются строить набережную, как раз возле озера, куда упал космический болид. По словам губернатора, она станет еще одним напоминанием о событии и будет популяризировать тему метеорита.

Кстати, брендовый туристический маршрут, разработанный недавно, был презентован с лозунгом «К нам прилетают даже метеориты».

Сегодня Алексей Текслер поделился воспоминаниями и рассказал, что делал 15 февраля 2013 года, когда на Южный Урал прилетел метеорит. Тогда огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу и взорвался так, что волной вынесло стекла в домах нескольких городов. Самый большой осколок весом 505 кг упал в озеро Чебаркуль — его достали и поместили в музей. КП-Челябинск выяснила, что сейчас происходит с метеоритом под стеклянным куполом.

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