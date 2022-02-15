Челябинский судья, который вносил приговоры Тефтелеву и Пязоку, попросился в Облсуд

Александр Табаков назначен судьей Центрального райсуда в мае 2018 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Судья Центрального районного суда Челябинска Александр Табаков, который рассматривал громкие дела с участием випов, может перейти в Областной суд. Его должность уже одобрена квалификационной коллегии судей Челябинской области. Вот выдержка из решения:

— Квалификационной коллегией судей Челябинской области дана положительная рекомендация на замещение вакантных должностей <…> Табакову А.В. — судьей Челябинского областного суда, — говорится в решении.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, для назначения должен быть Указ президента, которому предшествует ряд проверок.

— Точные сроки не скажу, может шесть месяцев, может больше, — прокомментировала КП-Челябинск консультант Областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, Александр Табаков выносил приговоры экс-мэру города Евгению Тефтелеву, руководителям «Речелстроя» Андрею Пязоку и Сергею Вегельману, бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову и его дочери Анастасии.

Орехову удалось добиться смягчения приговора. Пязок и Вегельман подали на апелляцию, рассмотрение назначено на 21 февраля.

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