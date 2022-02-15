Челябинский облсуд обязал участников митингов выплатить 2,1 млн рублей за работу полицейских

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский областной суд во вторник, 15 февраля, оставил без изменения решение о взыскании денег с пятерых активистов, которых признали виновными в организации митингов в январе прошлого года. Они должны выплатить региональному ГУ МВД 2,1 млн рублей за работу полицейских во время протестов. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, — рассказала заместитель начальника пресс-службы облсуда Наталья Прохорова.

Ответчиками по делу были Артем Яумбаев, Олег Шамбуров, Александр Копьев, Мария Макарова и Павел Струнин. Они просили отменить решение суда о взыскании денег.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске проходили несогласованные акции. В центре Челябинска приходилась перекрывать дороги, периодически это делалось на разных улицах, по которым шла толпа людей. Не обошлось и без задержаний.

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