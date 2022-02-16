За урны и скамейки у челябинского ДС «Юность» заплатят 12 млн рублей

Такие скамейки должны появиться в сквере. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске за урны, скамейки и качели в будущем сквере у дворца спорта «Юность» отдадут 11,9 млн рублей из городской казны. В мэрии определили подрядчика для установки малых архитектурных форм. Контракт достался ООО «Челябинская многопрофильная компания».

По данным портала госзакупок, в аукционе участвовали четыре потенциальных исполнителя. Победила фирма, предложившая наименьшую цену. Начальная цена контракта составляла 17,2 млн рублей.

Договор с подрядчиком подпишут до конца февраля, а все необходимые конструкции должны появиться в сквере не позднее 20 августа 2022 года.

Перед «Юностью» поставят десятки скамеек разной формы, барные стулья, вращающиеся кресла, перголу с качелями, а еще шезлонги, в которых нельзя лежать.

В сквере на месте бывшей вокзальной площади планируют также высадить яблони, поставить фонари, проложить велодорожку, открыть скейт-парк и амфитеатр. Стоимость будущих работ уже достигла 48,5 млн рублей. После проектирования скейт-парка она дополнительно возрастет.

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