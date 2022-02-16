В челябинском воздухе оказалась превышена допустимая концентрация 4 вредных веществ

Режим НМУ растянулся на две трети января Фото: Андрей АБРАМОВ

Роспотребнадзор обнаружил в Челябинске превышение гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ. Нарушения зарегистрировали в январе 2022 года.

— Исследовано 3819 проб, с превышением гигиенических нормативов регистрировалось в 2,17% по содержанию этилбензола, ксилола, бенз(а)пирена, сольвента нафта, — сообщили в региональном управлении ведомства.

Там уточнили, что пробы воздуха брали на 7 контрольных постах в разных городских районах. Измерения вели как в обычные дни, так и в период НМУ. Неблагоприятные метеоусловия в январе длились 21 день.

О повысившемся во время январских НМУ содержании азота и углерода ранее сообщали в региональном министерстве экологии. КП-Челябинск показывала, как во время затяжного смога город выглядит с высоты и с улиц в нескольких районах.

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