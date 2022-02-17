На Северо-Западе Челябинска открылся мексиканский бар

В заведении утверждают, что они открыли первый на Урале бар с мексиканской кухней. Фото: texmex_chel/Instagram.com

В Челябинске открылся новый мексиканский бар «Текс-Мекс», который расположен рядом с бывшим кинотеатром «Победа» на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает Chel.DK.ru.

Заведение работает на месте кафе «Беседка», которое не пережило второй «пандемийный год». Техническое открытие бара прошло еще в начале года. Но уже сейчас здесь ждут гостей. Меню пополняется, но в основе блюда в техасско-мексиканском стиле: буррито, тако, кесадилья, блюда на гриле, а также заварные пончики чуррос.

Как рассказали КП-Челябинск в баре, в будни дни он работает с 11:00 до 23:00, а в выходные даже до последнего клиента.

В начале февраля в центре Челябинска открылось кафе завтраков «Горы», где не кормят надоевшими вафлями. Еще один новый бар «Факультет» работает на Ленина — между вузами. А Jackson’s bar на Алом поле сменил владельцев — его продали за 1,6 млн рублей.

А на Кировке продают сразу три заведения: гастропаб «Дабл Эль», пивной ресторан «Шишка» и бар для своих «Алистер».

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