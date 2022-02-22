Убийству сотрудницы РЖД мужем-депутатом предшествовали побои и раздел имущества

Супруги разъехались около года назад Фото: СОЦСЕТИ

Инциденту на станции Карталы, когда депутат Николай Швец застрелил из ружья свою супругу Екатерину и ранил ее коллегу, предшествовал бракоразводный процесс. Как сообщила КП-Челябинск одноклассница Екатерины Татьяна Коногорова, они жили порознь уже около года. По ее словам, депутат часто поднимал руку на жену.

— Он бил ее сильно. Думаю, любой бы это терпеть не стал. Вот и она не стала. Ушла от него год назад. А тут он, говорят, нажрался и пришел с ружьем, — рассказала Татьяна.

Екатерина и Николай подали на развод еще 8 сентября прошлого года, но не смогли договориться о разделе имущества. Женщина оказалась не согласна в решением Карталинского суда и подала апелляцию. Заседание в областном суде было назначено на 15 марта. Делили квартиру, машины, кредиты и дальше диваны, матрас, микроволновку, холодильник, стеллаж и прочие предметы быта.

У четы Швец остались дети 4, 6 и 12 лет.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Николай Швец пришел с гладкоствльным ружьем в здание производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы. Он выстрелил в жену, а затем в ее коллегу, который выскочил на звуки выстрелов. После Швец ранил себя. Мужчина находится в больнице под усиленной охраной.

Николай Швец — депутат, зампредседателя совета депутатов Полтавского сельского поселения. Он победил на выборах в прошлом году. Что говорят коллеги о народном избраннике, — в нашем материале.

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