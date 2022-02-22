В Челябинске на проект по очистке реки Миасс собираются потратить более 12 млн рублей

Реку Миасс чистят уже несколько лет. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске ищут подрядчика, который разработает проект по восстановлению реки Миасс. Нужно обследовать территорию от моста на проспекте Победы до моста на улице Новомеханической. Заказчиком является Центр экологического мониторинга региона. Информация об аукционе появилась на портале Госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет 12,6 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Челябинской области. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет обследовать на участке состояние реки Миасс. а также изучить ее растительность и фауну. Он должен выяснить, какие явления способствуют загрязнению водоема. Кроме того, исполнителю предстоит составить список охраняемых животных, обитающих в воде и на берегу.

Результаты проверки, экспертное заключение и проект очистки реки необходимо предоставить заказчику до 15 октября 2022 года.

За очистку реки Миасс основательно взялись три года назад. Работы ведутся сезонно, и каждый раз очищается один определенный участок. В 2020 году прокуратура нашла нарушения в исполнении контракта по очистке реки. Были возбуждены два уголовных дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru