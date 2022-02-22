Что будет с детьми сотрудницы РЖД, которую застрелил муж-депутат в Челябинской области

Супружеская пара была не вместе больше года. Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинской области детей застреленной мужем сотрудницы РЖД передали их бабушке. Об этом рассказала КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

— С детьми все в порядке. Сейчас они находятся у бабушки, — прокомментировала Евгения Майорова.

У пары осталось трое детей — 4, 6 и 12 лет.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Депутат Николай Швец пришел с ружьем в здание производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы. Он выстрелил в жену, а затем в ее коллегу, который выскочил на звуки выстрелов. После этого Швец ранил себя. Сейчас он находится в больнице под усиленной охраной.

Николай Швец — депутат, зампредседателя совета депутатов Полтавского сельского поселения. Он победил на выборах в прошлом году. Что говорят коллеги о народном избраннике, — в нашем материале.

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