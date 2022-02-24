Коллег железнодорожника, попавшего под поезд во время ремонта путей, отдали под суд

Поезд сбил монтера, чинившего рельсы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области передали в суд уголовное дело двух экс-сотрудников РЖД. Следователи считают, что по их вине погиб рабочий. Теперь уже бывших начальника и мастера Златоустовской дистанции пути обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла весной 2021 года. Бригада железнодорожников закрепляла рельсы. В это время появился грузовой поезд и насмерть сбил одного из монтеров.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, начальник и мастер во время работ должны были огородить место ремонта и выставить вокруг него дополнительные сигналы, но не сделали этого. Вдобавок они разрешили движение поездов на участке не убедившись, что ремонт рельсов завершен.

Рассматривать уголовное дело будет Миасский городской суд. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до четырех лет или принудительные работы на тот же срок.

Ранее двум дочерям погибшего монтера удалось через суд добиться 1 млн рублей компенсации.

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