Депутата Армана Аракеляна в Челябинской области будут судить за взятки деньгами и ноутбуками

Возглавляемая Арманом Аракеляном "Дорстройгрупп" - один из крупнейших подрядчиков дорожного ремонта и строительства в регионе

В Челябинской области в суд передают уголовное дело депутата регионального Законодательного собрания и экс-директора «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. Парламентария обвиняют в даче взятки.

По версии следствия депутат-бизнесмен осенью 2019 года вместе с двумя сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Урал» передал взятку двум работникам ФКУ «Росдортехнология». Эта организация проверяет качество дорожного ремонта. Ее эксперты обнаружили нарушения при реконструкции дорог в Челябинской области. Депутат и его сообщники вручили сотрудникам «Росдортехнологии» ноутбуки, чтобы те взамен исключили из своих отчетов данные о недостатках.

Еще одну взятку, на этот раз деньгами, Арман Аракелян дал специалистами ФКУ Упрдор «Южный Урал». За 500 тыс. рублей дорожники подписали документы о принятии работ по госконтрактам. В действительности компания бизнесмена ремонт дорог не выполнила.

Всех четырех сотрудников дорожных служб, получивших взятки, также ждет суд.

— В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 47,6 млн. рублей наложен арест, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рассматривать уголовное дело будет Центральный райсуд Челябинска.

Напомним, Армана Аракеляна задержали по обвинению во взятке почти год назад. Сначала депутат находился под домашним арестом, но затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий.

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