В челябинском зоопарке устроят показательное кормление медведей

Сеня и Айриша живут как брат с сестрой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 27 февраля, отмечается Международный день полярного медведя. По этому случаю челябинский зоопарк приглашает на показательное кормление медведей Сени и Айриши. Начало в 13:00.

— В программе мероприятия лекция у вольера и показательное кормление полярных хищников, — рассказали в зоопарке. — Мы расскажем об уязвимости этого вида наземного хищника, проведем увлекательную викторину, ответим на вопросы и сможем ближе рассмотреть белых медведей.

Чтобы попасть на показательное кормление медведей, достаточно купить билет в зоопарк. Ничего доплачивать не нужно.

Белому медвежонку Сене повезло, он один из немногих детенышей, который выжил без родителей. 20 лет назад, когда его маму убили браконьеры, а младшего братика загрызли собаки. Удивительная история косолапого, — в нашем материале.

А еще у нас вышел репортаж о том, как обитатели челябинского зоопарка встречают весну. Сеня и Айриша не спят. Для них даже ноль градусов — уже тепло. Поэтому они и нежатся на солнце. Айриша даже облизывала явно балдеющего от этого собрата. Кстати, так отношения в их паре строятся, как у брата с сестрой.

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