Поликлиники в Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профильные осмотры

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Челябинской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим с 1 марта все медицинские учреждения региона возобновляют диспансеризацию и профильные осмотры. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в Минздраве Челябинской области.
Кроме того, с 1 марта возвращаются к плановой работе несколько поликлиник Челябинска и Магнитогорска. Публикуем их адреса:
Челябинск.
— ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69.
— ГКБ №8, пер. Артиллерийский, 2А.
— ГКП №8, ул. Трашутина, 20.
Магнитогорск:
— ГБ №2, ул. Уральская, 48.
Также приостанавливается круглосуточный прием в «ковидных поликлиниках» на базе ОКБ-2 и ГКБ-9.
Плановую диспансеризацию в Челябинской области приостановили в начале февраля. Это было сделано для того, чтобы снизить риски, связанные с распространением COVID-19. Однако медики не отказывались от углубленной диспансеризации. Она нужна для выявления осложнений после перенесенного коронавируса.
Кстати, в Челябинской области с 1 марта смягчаются коронавирусные ограничения, связанные с QR-кодами. Теперь сертификат о вакцинации не нужен в ТРК, магазинах с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru