Поликлиники в Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профильные осмотры

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим с 1 марта все медицинские учреждения региона возобновляют диспансеризацию и профильные осмотры. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в Минздраве Челябинской области.

Кроме того, с 1 марта возвращаются к плановой работе несколько поликлиник Челябинска и Магнитогорска. Публикуем их адреса:

Челябинск.

— ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69.

— ГКБ №8, пер. Артиллерийский, 2А.

— ГКП №8, ул. Трашутина, 20.

Магнитогорск:

— ГБ №2, ул. Уральская, 48.

Также приостанавливается круглосуточный прием в «ковидных поликлиниках» на базе ОКБ-2 и ГКБ-9.

Плановую диспансеризацию в Челябинской области приостановили в начале февраля. Это было сделано для того, чтобы снизить риски, связанные с распространением COVID-19. Однако медики не отказывались от углубленной диспансеризации. Она нужна для выявления осложнений после перенесенного коронавируса.

Кстати, в Челябинской области с 1 марта смягчаются коронавирусные ограничения, связанные с QR-кодами. Теперь сертификат о вакцинации не нужен в ТРК, магазинах с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания.

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