В Челябинске потратят 218 млн рублей для продления улицы Молдавской

Работы будут вестись в СНТ-«Любитель-№3» . Фото: google.ru/maps

Администрация Челябинска объявила аукцион по поиску подрядчика для продления улицы Молдавской. Там планируют построить автомобильную дорогу, которая пройдет через СНТ-«Любитель-№3» и соединит между собой проспект Победы с улицей 250-летия Челябинска. Информация о торгах появилась на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 218 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 марта. Согласно техзаданию, нужно построить асфальтовую дорогу с двумя полосами движения. Кроме того, от подрядчика требуется сделать на участке ливневую канализацию и установить наружное освещение.

Участок, где будут вестись работы. Источник: документация аукциона

Тротуар с западной стороны улицы должен быть шириной 3 метра, а с восточной – 2 метра. Подрядчик обязан будет также предусмотреть пешеходные переходы и парковку. Все работы должны завершиться до октября 2023 года

В декабре прошлого года администрация Челябинска изъяла три садовых участка для продления улицы Молдавской. Их общая площадь составила 165 квадратных метров.

ДОРОГА ВМЕСТО ГРЯДОК

Отметим, что это не первая попытка построить дороги через сады в Челябинске и пригороде. В 2017 году хотели проложить магистраль через СНТ «Петушок» к новым поселкам «Залесье», «Белый хутор» и «Вишневая горка». После возмущений садоводов дорогу проложили вдоль «Белого хутора», хотя в этом случае жителям новых поселков пришлось ехать намного дольше.

Летом прошлого года «дорожная революция» посягнула на СНТ «Малышево» — через дачные участки решили простроить дорогу к особняками на береги реки Миасс.

Так же дорогу могли построить через соседний СНТ Любитель-2 и Полет. Через них мэрия планировала продлить улицу Ворошилова от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных. После публичных слушаний от идеи отказались.

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