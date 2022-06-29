Москвичи отказались достраивать проблемные дома ЖК «Бриз» в Челябинске

Дольщики ждут свои квартиры с 2019 года. А здание все еще на самом начальном этапе строительства. Фото: наш.дом.рф

В Челябинске снова ищут застройщика, который достроит проблемный дом в ЖК «Бриз» на улице Набережная. Московская компания «Дель-Мар», выигравшая в начале июня аукцион по домам №4 и № 5.4 за 365 млн рублей, от работ отказалась. На сайте Госзакупок значится, что «участник уклонился от заключения договора».

«Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области» объявил новый аукцион по дому №4 на сумму 188,3 млн рублей. Заявки от участников принимаются до 14 июля. Как значится к документации, это второй этап строительства 17-этажного дома с площадью жилых помещений 3 194 кв.м.

Достроить дом нужно за год. Фото: наш.дом.рф

Компании-победителю нужно будет заделать трещины в железобетонных конструкциях, входные группы, стены и перегородки, окна, двери, полы, провести внутреннюю отделку, сети канализации, ливневку, электрооборудование, отопление, вентиляцию. Кроме того, требуется благоустроить и озеленить территорию, запустить лифты, провести освещение на детские площадки. Все работы должны быть завершены до 30 июля 2023 года.

Что стало причиной «уклонения» московской компании от заключения договора, неясно. КП-Челябинск запросил информацию в региональном минстрое.

За возведение многоэтажек в ЖК «Бриз» отвечала фирма «Стройдом», которая входила в группу компаний «Серебряный ключ» предпринимателя Александра Сребрянского. В 2019 году подрядчика признали банкротом, а 2,7 тыс. человек остались без квартир. Сребрянского сейчас судят за мошенничество, а вопрос с обманутыми дольщиками решается до сих пор. Часть из пострадавших уже получила денежную компенсацию, остальным пообещали достроить дома, где они купили квартиры.

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