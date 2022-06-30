Челябинцы ночью занимают очередь в психбольницу

Это лишь малая часть громадной очереди. Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!! / Vk.com

Челябинцы жалуются на огромные очереди в областную психоневрологическую больницу №1. Один из горожан сообщил, что люди выстраиваются перед зданием на улице Кузнецова с ночи, чтобы пройти обследование. Справку из учреждения требуют при получении водительских прав или при устройстве на работу.

— Это что за издевательство над людьми!? Чтобы пройти психиатрическое освидетельствование [в больнице] на улице Кузнецова, люди ночью очередь занимают. Пришел в 6:00, примерно 50 человек уже, 120 талонов на день, — возмущается челябинец в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жалобы на очереди в психбольницу начали поступать еще с сентября прошлого года. Причем также сообщалось о нехватке талонов в медучреждении. В феврале читательница КП-Челябинск рассказала, что получить справку там ей удалось лишь со второго раза.

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