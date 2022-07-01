Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 8:08

В Челябинске выставили на продажу за 19 млн рублей долгострой на Васенко

Власти ищут того, кто достроит гостинично-спортивный комплекс
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Начальная цена торгов 19 млн рублей. Фото: мэрия Челябинска

Начальная цена торгов 19 млн рублей. Фото: мэрия Челябинска

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска выставил на продажу недостроенный гостинично-спортивный комплекс компании «Стройсвязьурал-1» Артура Никитина на улице Васенко. Итоги торгов с начальной ценой 19 035 300 рублей озвучат 9 августа.

Здание начали проектировать в «нулевых», а при Юревиче стройка была заморожена. К саммитам ШОС и БРИКС там планировали сделать гостиницу. Но спустя некоторое время работы снова остановились. Здание даже пытались продать на «Авито». В прошлом году мэрии удалось изъять участок по суду. Теперь участок выставили на торги.

Какие еще долгострои будут приводить в порядок – читайте в нашем материале. Так, нашли нового собственника для настоявшегося «Адмирала» на Труда. Он должен закончить работу за три года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru