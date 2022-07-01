В Челябинске выставили на продажу за 19 млн рублей долгострой на Васенко

Начальная цена торгов 19 млн рублей. Фото: мэрия Челябинска

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска выставил на продажу недостроенный гостинично-спортивный комплекс компании «Стройсвязьурал-1» Артура Никитина на улице Васенко. Итоги торгов с начальной ценой 19 035 300 рублей озвучат 9 августа.

Здание начали проектировать в «нулевых», а при Юревиче стройка была заморожена. К саммитам ШОС и БРИКС там планировали сделать гостиницу. Но спустя некоторое время работы снова остановились. Здание даже пытались продать на «Авито». В прошлом году мэрии удалось изъять участок по суду. Теперь участок выставили на торги.

Какие еще долгострои будут приводить в порядок – читайте в нашем материале. Так, нашли нового собственника для настоявшегося «Адмирала» на Труда. Он должен закончить работу за три года.

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