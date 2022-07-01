Подарок ко Дню города: Алексей Текслер объявил о закрытии свалки в Магнитогорске

В Магнитогорске запустили мусоросортировочный конвейер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Магнитогорске 1 июля закрыли городскую свалку. Вместо нее отходы начали возить на новый мусорный полигон, рядом с которым заработал комплекс для сортировки отходов.

Старая свалка располагалась в черте города и проработала 65 лет. За это время на ней накопилось 4 млн кубометров мусора, горы отходов выросли на площади 60 гектаров и все время испускают вредные газы.

— Хороший подарок Магнитогорску ко дню рождения города, — прокомментировал закрытие свалки губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, день города в Магнитогорске собираются отмечать с 15 по 17 июля, в праздник устроят фестиваль фейерверков, концерты, лазерные и водные шоу.

Губернатор пообещал, что свалку в Магнитогорске рекультивируют примерно так же, как ранее сделали с Челябинской городской свалкой. Проект преображения мусорного полигона уже подготовили. Горы отходов собираются укрыть специальным материалом и засыпать землей. Сверху посеют траву и посадят деревья. А испускаемые мусором газы и сточные воды станут фильтровать и очищать.

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