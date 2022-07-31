В Челябинске начали расширять улицу Худякова: где ведут работы и сколько продлится ремонт

На тротуаре начали разбирать плитку Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске начались работы по расширению улицы Худякова. Вдоль дороги по направлению от плотины к центру города уже демонтируют тротуарную плитку.

— Подрядчик («Урал-Сервис-Групп», — Прим. ред.) уже приступил к работам. Согласно проекту, мероприятия по капитальному ремонту будут осуществляться в 9 этапов с окончанием работ 20 августа 2023 года, — сообщил КП-Челябинск замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Как сообщала ранее «Комсомолка», ремонт участка от Лесопарковой до Плотины планируется завершить в этом году. Чтобы ускорить процесс, работать будут круглые сутки: и ночью, и ранним утром.

— На время производства работ будет организовано движение автотранспорта с минимизацией пробок, — отметил Андрей Ксензов.

Улицу Худякова расширят до шести полос (по три в каждую сторону). Крайние будут закладывать шириной 3,75 с перспективой обустройства выделенок для общественного транспорта. Для пешеходов обустроят новый тротуар. Кроме того, сдвинут светофоры и поставят новые опоры освещения по программе «Чистое небо».

Что касается реконструкции развязки за Шершневской плотиной (Кольцевая — Лыжных батальонов), где хотят сделать Т-образный перекресток, Андрей Ксензов ответил, что это будет возможно при условии получения целевого финансирования. Также предстоит разработать проект и получить положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, необходимость расширения улицы Худякова была вызвана большими пробками в часы пик. Среди жителей был проведен соцопрос: 17,3% — безоговорочно поддержали проект; 59% — тоже за, но при условии компенсационной высадки взамен вырубленных деревьев; 21,8% не поддержали ни при каких условиях; 1,9% затруднились ответить.

Отметим, что проектом планируется снести как можно меньше деревьев. Поэтому не будут ставить разделительные ограждения и увеличивать парковку на пересечении с дорогой на «обкомовские дачи». Зато, как сообщалось ранее, в рамках компенсационной высадки вдоль улицы Худякова появятся 132 новых дерева.

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