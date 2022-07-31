В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания стройплощадок метро

Над проектом метро работают уже много лет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подрядчика, который будет обслуживать стройплощадки метро, ищут в Челябинске. Информацию об аукционе разместили на портале госзакупок.
На восьми площадках нужно будет обслуживать оборудование, электроустановки и освещение подземных выработок, следить за откачкой воды и проветриванием, а также организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей.
Максимальная цена контракта 81,3 млн рублей. Обслуживать объекты нужно будет с 19 августа по 31 декабря 2022 года. Победителя аукциона определят 10 августа.
28 июля стало известно, что разработка метротрама перешла на новую стадию.
Где метро будет «превращаться» в трамвай и в каких точках обустроят вестибюли, — читайте в интервью с главным архитектором проекта планировки территории.
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