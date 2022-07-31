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Общество31 июля 2022 13:57

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания стройплощадок метро

К работам обещают приступить уже 19 августа
Дарья МАРКОВА
Над проектом метро работают уже много лет.

Над проектом метро работают уже много лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подрядчика, который будет обслуживать стройплощадки метро, ищут в Челябинске. Информацию об аукционе разместили на портале госзакупок.

На восьми площадках нужно будет обслуживать оборудование, электроустановки и освещение подземных выработок, следить за откачкой воды и проветриванием, а также организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей.

Максимальная цена контракта 81,3 млн рублей. Обслуживать объекты нужно будет с 19 августа по 31 декабря 2022 года. Победителя аукциона определят 10 августа.

28 июля стало известно, что разработка метротрама перешла на новую стадию.

Где метро будет «превращаться» в трамвай и в каких точках обустроят вестибюли, — читайте в интервью с главным архитектором проекта планировки территории.

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