Жара закончилась? Август в Челябинской области начнется с дождей и града

Август начнется с дождей
Фото: Александр ФРОЛОВ
В Челябинской области 1 августа прогнозируют дожди. В южной половине региона осадки будут небольшими и кратковременными, а вот в северной возможны настоящие ливни. Местами прогремят грозы и может даже посыпаться град.
Днем прогнозируют от +22 до +27 градусов. В горных и низинных районах будет значительно прохладней, всего +17, +22.
Прохлады добавит и северный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, с отдельными порывами до 14 метров в секунду.
По прогнозу Гидрометцентра, дожди закончатся во вторник 2 августа. Днем будет всего +23 градуса. Но это не окончание жары, а только временная передышка. С каждым днем на этой неделе будет делаться все теплее и теплен, к выходным температура воздуха вновь поднимется до +29, +30 градусов.
Напомним, утром в первый день августа на Челябинск опустился густой туман. До вечера понедельника в городе действует режим НМУ.
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