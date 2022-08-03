Одна из крупнейших взяток в стране: депутат из Челябинска с помощью тещи получил 3,25 млрд рублей

Вадим Белоусов. Фото: Андрей Булатов, duma.gov.ru

Депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в сумме 3,25 млрд рублей. Приговор парламентарию зачитывают в Московском городском суде. Уголовное дело связано с именем бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Вместе с Вадимом Белоусовым судили его 83-летнюю тещу, которая помогала незаконно получать деньги.

Следователи выяснили, что Вадим Белоусов и бывший глава Челябинской области Михаил Юревич получали откаты от предпринимателей, которым доставались контракты на ремонт и содержание дорог. Сообщникам бизнесмены перечисляли по 20% от полученных за выполнение работ средств. Точная сумма похищенного неизвестна, но следователи заявляли, что речь может идти о 10 000 млрд рублей. Вадим Белоусов и его теща Марина Бутакова получили 3,25 млрд рублей. Это одна из крупнейших обнаруженных в России взяток. Бывшего бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Марину Бутакову к коррупционной схеме привлекли для конспирации, чтобы отвлечь внимание от главных участников сговора. Михаил Юревич сейчас объявлен в международный розыск.

Вадим Белоусов считается, по версии Forbes, одним из самых богатых российских парламентариев. Он член партии «Справедливая Россия», участник думского комитета по конкуренции. Депутатской неприкосновенности коллеги лишили его еще в 2018 году. Но уголовное преследование не помешало Вадиму Белоусову пройти в новый состав Госдумы.

Какое наказание ждет депутата, пока не известно. Ожидается, что оглашение приговора в Мосгорсуде займет несколько дней. Сторона обвинения запросила для Вадима Белоусова 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Для Марины Будаковой, с учетом возраста и состояния здоровья, требуют 4-летнего срока в колонии общего режима вкупе со штрафом 500 млн рублей.

В первый день оглашения приговора Вадим Белоусов пришел в суд бодрым, улыбался, заявил, что верит в «победу над врагами» и заявил, что собирается не за решетку, а на выборы губернатора Челябинской области.

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