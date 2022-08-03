В Челябинске остановили торги на полив деревьев и газонов вдоль дорог. При чем тут медосмотр?

От подрядчика требуется поливать деревья до первых заморозков. Фото: Челябинский дорожник/t.me

МУП «Геоцентр» объявил о поиске подрядчика, который займется поливом деревьев, кустарников, газонов и клумб вдоль дорог и на автомобильных развязках Челябинска. За полив насаждений во всех районах в ближайшие четыре месяца город готов заплатить 10 млн рублей. Торги отыграли с понижением цены около 500 тыс. рублей, но контракт так и не заключен — на аукцион пожаловалась компания из Тольятти.

Компанию (которая, к слову, жаловалась на торги по уборке города) не устроило, что заказчик установил требования к наличию у участников действующей лицензии на медицинскую деятельность (медосмотр), а также к опыту в благоустройстве территории. Как сообщили КП-Челябинск в УФАС Челябинской области, жалоба будет рассмотрена в ближайшее время.

Челябинцы нередко обращают внимание на засохшие в городе молодые деревья. Так, недавно жители пожаловались на сухие деревья у ДС «Юность», в Чурилово и на засохшие даурские лиственницы, высаженные взамен спиленных.

Обычно после окончания гарантийного срока погибшие кустарники меняют на новые. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила заменить неприжившиеся в парках Центрального района деревья, высаженные в 2021 году, весной, а не осенью.

В июне в Челябинске заменили новыми 176 неприжившихся после высадки деревьев, а также сухостой на Бродокалмакском тракте и улице Академика Королева.

Напомним, на очередном обсуждении Стратегии-2035 Управление экологии и природопользования Челябинска предложило создать предприятие, которое будет заниматься озеленением города – с собственным питомником и оборудованием. Но, как сказала Наталья Котова, проект хоть и интересный, но требует больших финансовых вложений.

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