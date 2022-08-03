Будет ждать за решеткой: замминистра строительства Челябинской области не разрешили выходить из СИЗО

Иван Белавкин. Фото: susu.ru

Адвокату первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина не удалось вытащить своего подзащитного из-под стражи. Суд постановил, что чиновник останется в СИЗО минимум до 10 октября.

Как рассказали в Челябинском областном суде, защитник просил назначить Ивану Белавкину более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в апелляции ему отказали.

Напомним, Ивана Белавкина задержали в начале лета прошлого года сотрудники ФСБ. Замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель отдал чиновнику за незаконное содействие более миллиона рублей.

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