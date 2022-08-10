Виновато оборудование: в миндортрансе объяснили, почему челябинцы не смогли купить дешевые проездные билеты

Стоимость проезда в Челябинске с 10 августа изменилась Фото: Андрей АБРАМОВ

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта объяснили, почему челябинцы утром 10 августа не смогли приобрести экономичные проездные билеты и транспортные карты. Ранее горожане пожаловались, что не нашли карт и проездных ни у кондукторов в общественном транспорте, ни в депо, где их обещали продавать.

Проблемы могли возникнуть у самых ранних пассажиров. Дело в том, что карты стали продавать не с первых минут 10 августа, а с 8 утра. Вдобавок в депо, где не получилось купить билеты, случились проблемы с оборудованием.

— По данным руководителя «ЧелябГЭТ», все кондукторы обеспечены проездными билетами. С 8:00 сегодня начали продажу транспортных карт. В депо №2 в 8:00 часов произошла перегрузка оборудования, в это время могли возникнуть затруднения, в 8:09 работа была полностью восстановлена, — рассказали в пресс-службе миндортранса.

Там уточнили, что недостатка в проездных билетах в городе нет.

Напомним, с 10 августа стоимость проездных билетов в Челябинске снизилась, а цены на обычные билеты выросли. При этом проезд в городе остается ниже, чем в других городах-миллионниках. Например, в Казани стоимость проезда за наличку составляет 36 рублей, в Самаре - 35 рублей.

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